Bordeaux (AFP). Le procès Bettencourt suspendu à une question de droit

Le premier procès de l'affaire Bettencourt reprend mardi mais reste suspendu à une question de droit pour savoir si seront ou non jugés les présumés "abus de faiblesse" portant sur des centaines de millions d'euros aux dépens de Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France. Avant que surgisse cette problématique à l'initiative d'avocats de la défense, l'ouverture du procès avait été marquée par un coup de théâtre: l'annonce de la tentative de suicide d'un prévenu secondaire, l'ex-infirmier de la milliardaire, Alain Thurin, âgé de 64 ans, qui était "entre la vie et la mort". Le tribunal correctionnel, présidé par Denis Roucou, doit décider s'il transmet à la Cour de cassation une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée par les avocats des deux principaux prévenus, le photographe François-Marie Banier et Patrice de Maistre, respectivement ancien confident et ex-gestionnaire de fortune de l'héritière du groupe de cosmétiques L'Oréal. La QPC tourne autour de la possibilité ou non d'être poursuivi à la fois pour un fait principal (ici "l'abus de faiblesse") et son "blanchiment", comme le sont les deux hommes. En fonction de l'appréciation du tribunal sur la QPC, "soit le procès s'arrête mardi matin, soit il continue", a résumé Me Benoît Ducos-Ader, avocat de Liliane Bettencourt, partie civile au procès. - Des "QPC pour les caméras" - Le "feu d'artifice procédural" annoncé pour les premiers jours du procès ne fait que commencer. Car si le tribunal rejette la QPC et poursuit les débats, il devrait examiner dès mardi une salve de demandes de nullité, de sursis à statuer, voire de renvoi, émanant d'avocats de la défense. Dès les premières heures de l'audience lundi, les échanges autour de la QPC ont, eux aussi, donné le ton, avec de premières joutes entre avocats. Depuis le début de la procédure, "tout et quasiment n'importe quoi a été soulevé" en termes de recours, a ainsi déploré Me Nicolas Huc-Morel, conseil de Françoise Bettencourt-Meyers, fille unique de la milliardaire et à l'origine de la plainte contre François-Marie Banier, ironisant sur la QPC: "Dans tous les procès importants où il y a des médias, il faut développer une QPC, sinon on n'est pas à la mode" Ce qui fait bondir Me Jacqueline Laffont, avocate de Patrice de Maistre, indignée qu'on puisse insinuer que la défense "dépose des QPC pour les caméras". Dans l'un des procès-fleuve de 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux doit juger, cinq semaines durant, dix hommes, dont Eric Woerth, député et ex-ministre UMP, soupçonnés d'avoir profité entre 2006 et 2011 de la vulnérabilité de la vieille dame. Aujourd'hui âgé de 92 ans et "plus qu'affaiblie sur le plan psychique", selon ses avocats, Liliane Bettencourt, par ailleurs sous tutelle, est la grande absente du procès. Des dons manuels ou donations de dizaines de millions d'euros, des faramineux contrats d'assurance-vie, des donations d'oeuvres d'art: c'est un monde d'ultra-riches sur lequel le procès devrait apporter un rare éclairage, tentant de démêler les cadeaux liés à "l'amitié" des présumés "abus de faiblesse", dans l'hôtel particulier de la 11e fortune mondiale à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). - Demandes de sursis à statuer - Autre absence remarquée, celle d'un témoin central, Claire Thibout, ex-comptable de Liliane Bettencourt. Son avocat a transmis au tribunal le certificat médical d'un psychiatre évoquant un état "incompatible" avec le fait de venir témoigner, "pour une durée indéterminée". La défense de Patrice De Maistre s'en est étranglée et a demandé des "précisions" sur cette "impossibilité à l'avance". Car Claire Thibout, visée par une plainte de François-Marie Banier et Patrice de Maistre, a été mise en examen fin 2014 à Paris, dans une procédure distincte, pour "faux témoignages", par le juge d'instruction Roger Le Loire. Si le procès se poursuit mardi, c'est autour d'elle que devrait tourner la guérilla de procédure des avocats de la défense, s'apprêtant à demander un sursis à statuer -- c'est-à-dire un renvoi sine die -- en attendant la suite de la procédure parisienne contre l'ex-comptable de 56 ans. Après avoir tranché tous ces points de procédure, le tribunal pourrait alors mercredi entrer dans le vif d'une saga née il y a huit ans, d'un conflit mère-fille (depuis réconciliées) qui vira un temps au dossier politico-financier avec la mise en examen de l'ex-président Nicolas Sarkozy, finalement mis hors de cause.

