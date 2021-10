New York (AFP). Le FBI a arrêté un espion russe à New York

Le FBI a annoncé lundi à New York l'arrestation d'un "espion russe" qui était selon la police fédérale américaine membre d'un réseau essayant de collecter des données économiques et de recruter des Américains. Evgeni Bouriakov, alias "Zhenya", 39 ans, a été arrêté dans l'arrondissement du Bronx lundi matin. Il se faisait passer pour un employé de banque russe, selon le ministère américain de la justice qui a précisé que deux complices supposés du même réseau, protégés par une immunité diplomatique, avaient quitté les Etats-Unis. Ces deux complices présumés ont été identifiés comme Igor Sporichev, 27 ans, et Victor Podobni, 40 ans. Le premier était représentant commercial de la Fédération de Russie à New York de novembre 2010 à novembre 2014. Le deuxième était attaché à la mission permanente de la Fédération de Russie aux Nations unies de décembre 2012 à septembre 2013, selon le ministère américain de la Justice. Les trois hommes travaillaient de fait pour le SVR, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, selon les autorités américaines. Sporichev et Podobni avaient notamment pour tâche d'essayer de recruter des résidents de New York pour devenir sources de renseignement pour la Russie; de charger Bouriakov de récolter des renseignements et de transmettre les rapports qu'il préparait au quartier général du SVR à Moscou. Parmi les sujets sur lesquels les trois hommes auraient travaillé figuraient de potentielles sanctions américaines contre des banques russes, et les efforts des Etats-Unis pour développer des sources d'énergie alternative, toujours selon le ministère de la Justice. Cette arrestation intervient dans un contexte de relations déjà tendues entre les Etats-Unis et la Russie, réduites à un niveau sans précédent depuis la Guerre froide, notamment depuis les crises syrienne et ukrainienne mais aussi sur les questions des droits de l'homme et de l'asile accordé par Moscou à l'ex-consultant de l'Agence de sécurité américaine (NSA) Edward Snowden. "Du fait de leur affectation officielle gouvernementale au nom de la Russie, Sporichev et Podobni sont exemptés de notifier au ministre de la Justice la vraie nature de leur travail. Mais cette exemption ne leur permet pas de conspirer avec, ou d'aider et encourager Bouriakov dans son travail d'agent non enregistré de la Russie opérant aux Etats-Unis", a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. - Nombreux enregistrements - En 2010, les Etats-Unis avaient arrêté dix supposés agents dormants, dont Anna Chapman, une jeune femme d'affaires russe surnommée la "nouvelle Mata Hari" à New York. Elle avait plaidé coupable et été renvoyée en Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Deux chefs d'accusation ont été retenus contre les trois hommes. Le premier les accuse de participation dans un complot pour que Bouriakov opère comme agent d'un gouvernement étranger aux Etats-Unis, sans en notifier le ministère de la Justice, délit passible de cinq ans de prison. Le deuxième accuse Bouriakov d'avoir agi aux Etats-Unis en tant qu'agent d'un gouvernement étranger sans en notifier l'Attorney general, et accuse Sporichev et Podobni de l'avoir aidé et encouragé. Ce chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Entre mars 2012 et septembre 2014, le FBI aurait observé des dizaines de brèves rencontres à l'extérieur durant lesquelles Bouriakov passait un sac, un magazine ou des feuilles de papier à Sporichev. Selon les procureurs, les complices auraient aussi été enregistrés à de nombreuses reprises discutant de leurs efforts pour recruter des Américains dans des grandes entreprises et une université new-yorkaise.

