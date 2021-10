Athènes (AFP). Grèce: Tsipras Premier ministre, allié avec la droite souverainiste

Les adversaires de l'austérité ont pris lundi les commandes en Grèce, sous la houlette du nouveau Premier ministre de gauche radicale Alexis Tsipras, dont l'alliance avec un parti de droite souverainiste pour gouverner laisse augurer de négociations difficiles avec l'Union européenne. L'Europe a d'ores-et-déjà prévenu Alexis Tsipras, 40 ans, qu'elle n'était pas prête à effacer la dette du pays dont Syriza réclame la restructuration. Or, c'est la ligne la plus ferme vis à vis des créanciers UE et FMI qui semble l'avoir emporté avec l'annonce d'un accord de gouvernement entre Syriza et le petit parti de droite souverainiste des Grecs indépendants (Anel). Les deux formations vont cumuler une majorité de 162 sièges (149+13) sur les 300 du parlement. Désigné Premier ministre lundi après-midi, processus éclair au lendemain des élections, Alexis Tsipras devrait annoncer la composition de son gouvernement d'ici mercredi. Scène inédite: le chef de la gauche grecque s'est dispensé d'une prestation de serment religieuse, comme le veut la tradition, optant pour une cérémonie civile. Son nouvel allié souverainiste, en rupture depuis 2011 avec la droite classique Nouvelle démocratie jugée trop favorable à l'austérité, est lui réputé proche de l'Eglise orthodoxe, non séparée de l'Etat, et défend des positions conservatrices sur le plan des moeurs, à l'opposé de Syriza. "Les Grecs avancent unis dans le respect de la souveraineté nationale", a déclaré le chef d'Anel, Panos Kammenos, désignant ainsi la principale valeur commune des deux partis. Autre symbole: pour sa première sortie officielle, le nouveau Premier ministre est allé se recueillir devant le mur des fusillés d'Athènes, où 200 communistes ont été exécutés en 1944 par les nazis, monument emblématique de la résistance grecque face à l'armée allemande. - 'Le soleil brille, les guichets automatiques fonctionnent' - C'est justement d'Allemagne, dont la position sera déterminante, que sont venues les réactions les plus réservées face à la nouvelle donne politique en Grèce. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, le nouveau gouvernement grec doit "respecter les engagements pris" par son prédécesseur. Une réduction de dette est exclue, a averti le ministère allemand des Finances, précisant juste qu'un prolongement du programme d'aide à la Grèce pourrait être discuté au niveau européen si Athènes "en fait la demande". La Grèce, même si elle est parvenue à stabiliser ses finances après avoir frôlé la faillite, est toujours sous perfusion de l'EU et du FMI qui lui ont octroyé 240 milliards d'euros de prêts depuis 2010 en échange d'un catalogue de réformes structurelles et d'une stricte politique de rigueur. "Faire partie de la zone euro signifie qu'il faut respecter l'ensemble des accords déjà passés", a renchéri le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, alors que les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis lundi à Bruxelles. Le nouvel homme fort de la Grèce a douché les espoirs des partenaires européens du pays de voir la gauche radicale assouplir ses positions sur la dette et l'austérité, comme cela aurait été le cas s'il s'était allié avec une formation pro-européenne plus conciliante comme To Potami ("La rivière") arrivée en quatrième position avec 17 sièges. Panos Skourletis, porte-parole de Syriza, optait pour un ton léger et rassurant, notamment face au chiffon rouge d'une panique bancaire: "le soleil brille, les guichets automatiques des banques fonctionnent, les gens sont au travail", a-t-il lancé. - Tsipras attendu "rapidement" à Paris - L'enjeu pour le nouveau Premier ministre grec sera de trouver des alliés parmi les membres de la zone euro pour faire bouger les lignes. Dès dimanche, Alexis Tsipras a averti que l'austérité était du passé, assurant cependant qu'il était disposer à négocier une solution "bénéficiant à tous".

