Gare de Caen : Un homme agressé

Samedi après midi, un gardien de parking de 30 ans a été agressé alors qu'il allait travailler. Il a été abordé par deux hommes dans la rue Claude-Decaen près de la gare. L'un d'entre eux l'a attrapé par le sac à dos et plaqué contre un mur, l'autre a fait glisser son couteau le long de sa joue. On lui a ensuite palpé les poches avant de lui dérober son sac à dos, sa montre et deux blousons. Les agresseurs lui mettent un coup de pied dans les côtes avant de disparaître. Les deux hommes n'ont toujours pas été interpellés malgré un signalement précis. Une vidéo reste encore a exploiter. Des suspects ont été arrêtés mais finalement mis hors de cause.



