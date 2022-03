Agression à la gare : un an ferme pour l’auteur

Habitant à la campagne, la fréquentation du lycée lui donne sa première autonomie. Un individu alcoolisé de 37 ans la hèle : “T’es jolie, toi”. Gwenaelle l’ignore, ce qui déclenche une réaction violente de la part de ce dernier : il la tire par les cheveux et lui assène un coup de poing sur la cuisse. Heureusement, des vigiles l’interrompent. Gwenaëlle se verra prescrire deux jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT). Lors de son audition, le prévenu, F.D, indique aux policiers “qu’il demande pardon à genoux à cette jeune fille”. Ce dernier était jugé pour ces faits jeudi 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Caen. L’audience met à jour que le prévenu a déjà un casier judiciaire bien rempli et aussi un sursis au dessus de la tête. Le procureur requiert dix mois d’emprisonnement. Son avocate réclame elle une peine qui l’obligerait à se soigner, puisqu’au moment des faits, le chef de station avait indiqué qu’il voyait souvent cet homme alcoolisé circuler dans la gare. F.D a finalement été condamné à un an d’emprisonnement ferme.

La jeune fille agressée recevra elle 800 € de dommages et intérêts.