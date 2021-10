Le Caire (AFP). Egypte: 11 morts le jour du 4e anniversaire de la révolution

Onze personnes, dont un policier, ont été tuées et 30 blessées dimanche en Egypte, alors que manifestants islamistes et forces de l'ordre s'affrontaient à l'occasion du quatrième anniversaire de la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, selon des responsables. Dans le nord du Caire, neuf manifestants islamistes ont été tués dans des affrontements avec la police dans les quartiers de Matareya et de Aïn Shams, tandis qu'un dixième a été tué dans la ville d'Alexandrie (nord), a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Santé. Un policier a également été tué dans des heurts similaires dans le nord du Caire, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Pour marquer l'anniversaire du soulèvement populaire de 2011, les partisans du président islamiste Mohamed Morsi, renversé par les militaires en juillet 2013, avaient appelé à manifester contre l'actuel chef de l'Etat, Abdel Fattah al-Sissi. Dans le centre du Caire, la police a tiré à la chevrotine et fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui scandaient des slogans hostiles aux islamistes et aux nouvelles autorités et tentaient de rejoindre la place Tahrir, l'épicentre de la révolte de 2011.

