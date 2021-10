Athènes (AFP). Grèce: législatives cruciales pour l'Europe - EN DIRECT

16:18 GMT - Invisible - Alexis Tsipras, le leader de Syriza, est au siège du parti, enfermé dans son bureau avec ses collaborateurs. Il va sans doute rester invisible jusqu?à la fin du vote et aux premières estimations, selon son service de presse. 16:12 GMT - EN DIRECT - Les Grecs votent pour des législatives cruciales qui pourraient porter au pouvoir Syriza, parti de gauche radicale déterminé à contester les règles d'austérité imposées aux pays de l'UE depuis la crise. Son leader, Alexis Tsipras, est donné grand favori dans les récents sondages face au parti conservateur Nouvelle démocratie (ND) du Premier ministre Antonis Samaras. Tsipras prône en particulier une restructuration massive de la dette (175% du PIB), ce qui alarme les partenaires de la Grèce au sein de l'UE et les marchés financiers. Athènes vit depuis 2010 sous perfusion de la "troïka" des bailleurs de fonds (BCE, FMI et Commission européenne) qui se sont engagés à lui prêter quelque 240 milliards d'euros en échange d'une austérité drastique. Syriza espère non seulement une victoire, mais la majorité absolue grâce au bonus de 50 sièges (sur 300) attribué d'office au vainqueur. Mais la mission semble difficile. Il devra plus probablement s'allier avec des partis comme "La Rivière", nouveau venu de centre-gauche crédité de 5 à 6% des voix après avoir fait entrer deux députés (sur 21 élus grecs) au Parlement européen en mai pour sa première apparition. En cas d'échec des trois partis arrivés en tête à former un gouvernement, les Grecs devront retourner aux urnes en mars.

