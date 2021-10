Melbourne (AFP). Open d'Australie: Murray en quarts pour la seizième fois

L'Ecossais Andy Murray a dominé le Bulgare Grigor Dimitrov en quatre sets 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, 7-5 pour accéder aux quarts de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. Ce sera le seizième quart de finale consécutif en Grand Chelem pour Murray, N.6 mondial, qui avait simplement raté Roland-Garros en 2013 à cause d'une blessure au dos. Le Britannique a pris sa revanche sur Dimitrov qui l'avait balayé en trois sets à ce stade à Wimbledon. Avec cette victoire face à l'un des plus sérieux outsiders du tournoi, l'Ecossais, trois fois finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013) monte en puissance. Le lauréat de l'US Open en 2012 et de Wimbledon 2013 a été le plus agressif dans ce duel (7/19 balles de break converties contre 4/8) où son adversaire a laissé passer sa chance dans le quatrième set. Dimitrov, qui a servi à 5-3, avait l'occasion de recoller à 2-2 pour provoquer une ultime manche. Mais Murray a alors rehaussé son niveau d'agressivité pour refaire son break de retard. La perte de ce neuvième jeu a été le début de la fin pour Dimitrov, qui n'a jamais pu reprendre le dessus, encaissant dans la foulée le jeu de service de Murray avant de craquer, de nouveau sur le sien en commettant une double faute au plus mauvais moment. Fou de rage, le Bulgare s'est vengé sur sa raquette. A 6-5, Dimitrov a tenté un ultime retour un peu désespéré mais l'Ecossais a gardé le dessus et conclu le match avec l'aide du filet. Murray affrontera au prochain tour l'Australien Nick Kyrgios. Résultats de la 7e journée de l'Open d'Australie, disputée dimanche à Melbourne: Simple messieurs (huitièmes de finale): Tomas Berdych (CZE/N.7) bat Bernard Tomic (AUS) 6-2, 7-6 (7/3), 6-2 Rafael Nadal (ESP/N.3) bat Kevin Anderson (RSA/N.14) 7-5, 6-1, 6-4 Andy Murray (GBR/N.6) bat Grigor Dimitrov (BUL/N.10) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, 7-5 Nick Kyrgios (AUS) bat Andreas Seppi (ITA) 5-7, 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 8-6 Simple dames (huitièmes de finale): Ekaterina Makarova (RUS/N.10) bat Julia Görges (GER) 6-3, 6-2 Eugenie Bouchard (CAN/N.7) bat Irina-Camelia Begu (ROM) 6-1, 5-7, 6-2

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire