Kiev (AFP). L'Ukraine prépare sa réponse aux séparatistes

L'Ukraine préparait dimanche sa réponse militaire aux séparatistes prorusses dans l'Est, après la mort de 30 civils dans un bombardement à Marioupol attribué aux rebelles qui ont annoncé une offensive sur ce port stratégique. Les Occidentaux ont fermement condamné l'attaque contre cette dernière grande ville de l'Est séparatiste sous contrôle de Kiev, certains évoquant de nouvelles sanctions contre la Russie accusée de soutenir militairement la rébellion. Le président Petro Porochenko a, lui, convoqué pour dimanche 09H00 GMT une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. Au cours de cette réunion, les autorités de Kiev doivent définir des "mesures supplémentaires compte tenu d'une brusque dégradation de la situation dans l'Est". M. Porochenko a aussi décrété dimanche une journée de deuil national. Le conflit de neuf mois dans l'Est séparatiste prorusse a connu samedi un tournant avec des bombardements au lance-roquettes multiples Grad sur un quartier densément peuplé de Marioupol qui ont fait au moins 30 morts et une centaine de blessés. Kiev a aussitôt accusé les séparatistes et surtout la Russie qui les soutient militairement d'être responsables du drame. Les observateurs de l'OSCE présents sur place ont conclu samedi que les tirs avaient été effectués depuis des positions contrôlées par les rebelles et les roquettes sont tombées à 400 mètres d'un check point de l'armée ukrainienne. Quelques heures après les bombardements, le dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk Alexandre Zakhartchenko a annoncé avoir lancé une offensive contre Marioupol, une ville industrielle d'un demi-million d'habitant dont la conquête créerait un pont terrestre entre la Russie et la Crimée, annexée en mars mais très dépendante de Kiev pour ses approvisionnements en eau, électricité et produits alimentaires. M. Zakhartchenko a nié la responsabilité des rebelles dans les bombardements en accusant les forces de Kiev. - Dangereuse escalade - Le secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité nationale et de défense Olexandre Tourtchinov a pour sa part estimé samedi que le président russe Vladimir Poutine était "personnellement responsable" de l'escalade du conflit. Selon la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, cette escalade va "inévitablement provoquer une grave détérioration des relations entre l'UE et la Russie", déjà lourdement frappée par les sanctions européennes et américaines mais qui dément toute implication dans le conflit. Selon des sources de l'UE, les chefs de la diplomatie des 28 pourraient être convoqués dans la semaine à Bruxelles sur le dossier ukrainien. La Lettonie, présidente en exercice de l'UE, a réclamé de nouvelles sanctions contre la Russie "pleinement responsable de l'attaque des séparatistes contre Marioupol", dans un tweet du chef de la diplomatie Edgars Rinkevics. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a demandé à Moscou de "mettre fin immédiatement" à son soutien aux séparatistes, tandis que le vice-président Joe Biden s'est entretenu samedi avec le président ukrainien, les deux hommes blâmant la Russie pour ne pas se conformer aux engagements des accords de paix de Minsk en septembre. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a de son côté jugé "très dangereuse" l'escalade en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a "condamné fermement" les bombardements, de même que l'OSCE et l'Otan. Dès samedi soir, les 15 pays du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenté en vain de mettre au point une déclaration sur Marioupol, à l'initiative de Londres. Mais la Russie a bloqué cette initiative, selon des diplomates occidentaux. L'attaque survenue quelques jours après l'abandon par l'armée ukrainienne de l'aéroport de Donetsk, site hautement symbolique, marque un tournant dans le conflit qui a fait plus de 5.000 morts en neuf mois.

