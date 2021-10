Perche Elite Tour: Renaud Lavillenie encore sur le toit du monde !

Dans ce meeting, Renaud Lavillenie, qui avait déjà remporté la compétition lors des deux précédentes éditions, franchie une nouvelle fois la barre des six mètres. Cet exploit, il ne l'avait jamais réussie deux fois dans la même salle. La barre franchie, Lavillenie tentait alors 6m10 mais sans succès.

La perche s’avère être une affaire de famille chez les Lavillenie puisque le petit frère Valentin termine sur la deuxième marche du podium avec une barre franchie à 5,70m. Le podium est complété par Piotr Lisek le Polonais.

Du coté des femmes, c’est Nikolete Kiriakopoulou qui termine à la première place en franchissant 4,72m devant la Française Marion Fiack et la Brésilienne Fabiana Murer.

« il y’a deux ans, six mètres ça paraissait être le toit du monde, c’est quand même une sacrée performance. Il n’y en a pas beaucoup qui le font et juste au bout de trois compétitions. Je suis très tres content mais j’ai encore du travail à faire. C’est la dixième fois que je franchis six mètres donc tout va bien! Maintenant il faut que j’arrive à maintenir ce niveau là et j’espère finir la saison en beauté à Prague avec les championnat d’Europe en Salle."

"J’ai perdu beaucoup d’énergie en franchissant six mètres en explosant de joie. Je voulais quand même tenter les 6m10 parce que le record du monde ca aurait fait un trop grand écart et il faut y aller dans la continuité.

Ce n’est que partie remise, c’est un grand plaisir de faire un podium avec mon frère avec les galères qu’il a connu la saison dernière, c’est la première fois qu’on fait premier et deuxième c’est vraiment un tres très bon moment. Cette salle me réussit bien et tout a été mis en place pour que les participants soient dans les meilleurs dispositions pour réussir.

La salle comble et l’ambiance électrique on n’a pas ça souvent et on savoure encore plus, c’est un vrai bonheur et je cocherai la prochaine date du Perche Elite Tour à Rouen ça c’est sur ! il se passe quelque chose ici ! " confiait Renaud Lavillenie qui affichait un large sourire à l’issue du concours.

Rendez-vous l’année prochaine.