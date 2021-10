Football: Grosse désilusion pour l'US Quevilly

Comme souvent, après un exploit en Coupe de France, l’équipe accuse le coup lors du match de championnat qui suit.

En effet, ce sont les Calaisiens qui démarrent fort dans cette rencontre avec un premier corner et une tête qui passe au dessus (3e). Trois minutes plus tard, ils ouvrent le score une nouvelle fois sur un corner repoussé par Dan Delaunay dans les pieds du joueur Nordiste qui reprend directement le ballon pour le mettre au fond des filets. Une entame de match ratée qui ne casse pas le moral des Quevillais qui se mettent à développer leur jeu et a mettre en difficulté leur adversaire du jour.

A la 9e minute, Mathieu Géran déborde son vis-à-vis coté gauche et adresse un bon centre en retrait pour Ouahbi qui ne parvient pas à cadrer sa frappe puis dix minutes plus tard, ce même Ouahbi frappe la barre transversale après un bon relais ave Joris Colinet.

La possession est jaune et noire et il faut attendre la 25e minute pour voir les canaris se procurer un penalty grâce à Gaultier Bernard. L’auteur du penalty victorieux contre Bastia, Grégory Beaugrard s’élance et égalise. A la mi-temps, le score est de parité 1-1 malgré la grosse domination des canaris.

Au retour des vestiaires, les visiteurs continuent de subir mais, sur une frappe anodine, Dan Delaunay fait une faute de main qui permet à l’attaquant de prendre l’avantage dans cette rencontre sur leur seule occasion de la seconde mi-temps.

Les joueurs de Manu da Costa produisent du jeu mais ne parviendront pas à égaliser dans cette rencontre.

Un faux pas qui coute cher aux Normands qui se font encore distancer au classement par Sedan qui s’est une nouvelle fois imposé. L’USQ pointe désormais à huit points du leader.

« On a été trop suffisant sur les zones de vérité, on a pas été tueur malgré que le contenu était plutôt pas mal et on s’est fait punir, la coupe de France laisse beaucoup de plumes nerveusement et mentalement et du coup on fait du sur place alors que les concurrents gagnent et si en plus on leur fait des cadeaux ca devient compliqué de gagner des matchs,

On est entrain de laisser s’échapper nos concurrents parce que mentalement, aux moments clé de la saison, on ne répond pas présent, c’était le cas contre Romorantin, Paris Saint Germain et Ivry malgré la victoire et aujourd’hui. Tout ca parce que la Coupe de France puise énormément d’energie. Aujourd’hui, ce n’est pas Calais qui a gagné le match, c’est nous qui l’avons perdu » commentait Manu Da Costa.

Prochaine rencontre pour les Quevillais face au leader Sedans samedi 31 janvier.