Paris (AFP). Attentats: les familles de victimes reçues dimanche par Hollande et Valls

La rencontre dimanche à l'Elysée des familles de victimes des attentats du 7 au 9 janvier avec François Hollande se fera en présence de Manuel Valls, d'autres ministres et du procureur de Paris, a-t-on appris samedi dans l'entourage du président. Outre les familles et les proches des 17 personnes tuées en région parisienne lors des attentats contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et un magasin casher, les blessés et les ex-otages seront reçus, à huis clos, à compter de 11H00. Le Premier ministre sera présent à cette rencontre, ainsi que plusieurs ministres, dont Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Fleur Pellerin, Ségolène Royal, Francois Rebsamen. Après une brève intervention, le président de la République aura des échanges informels avec les personnes présentes, a-t-on précisé de même source. Interviendront dans un deuxième temps le procureur de Paris François Molins, le secrétaire général du ministère de la Justice Eric Lucas, la directrice du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d?autres Infractions (FGTI) Nathalie Faussat, mais aussi Françoise Rudetzki, déléguée au terrorisme au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et de catastrophes collectives (Fenvac). Alors qu'un hommage national à l'ensemble des victimes, comme celui rendu le 13 janvier aux quatre policiers tués, avait été un moment évoqué, c'est finalement une rencontre plus intime qui a été privilégiée. Après avoir consulté les familles, le choix a été fait "d'une rencontre à l?Élysée, pour un moment d'échange de partage et de solidarité", avait indiqué récemment l'entourage du chef de l?État.

