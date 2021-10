Villeneuve-d'Ascq (AFP). Ligue 1: Monaco poursuit sa série à Lille

Au terme d'un match plutôt ennuyeux, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Lille (1-0) et a engrangé trois points précieux dans la course aux places européennes, samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Monaco, qui avait remporté 10 de ses 11 derniers matches, toutes compétitions confondues, en encaissant un seul but, a prolongé sa série dans le Nord grâce à un but de Berbatov (57e) et consolide sa cinquième place au classement. Encore une fois loin d'être flamboyants, les joueurs du Rocher ont été efficaces et reviennent provisoirement à une longueur de Saint-Etienne et deux du Paris SG qui s'affrontent dimanche (21h00) dans le Forez. L'ASM, qui a pris 19 points sur 21 possibles lors des sept derniers matches de L1, a préparé au mieux le choc face au leader lyonnais le week-end prochain au stade Louis-II. Le Losc, de son côté, a enchaîné une deuxième défaite de suite et pointe à une décevante 12e place avec 27 points. Pas de bon augure avant deux déplacements à Nantes et à Montpellier. Le début de match était animé, avec d'un côté le jeune Koubemba, préféré à Origi à la pointe de l'attaque lilloise, tandis que de l'autre Ferreira Carrasco réalisait un rush de plus de 60 mètres avant de perdre le ballon à l'entrée de la surface d'Enyeama. La première grosse occasion était pour Koubemba, qui reprenait un centre en retrait de Traoré et obligeait Subasic à détourner en corner (16e). Petit à petit, le match devenait de plus en plus terne et se résumait à une passe à dix entre deux équipes qui cherchaient plus à défendre qu'à attaquer. Monaco contrôlait le ballon mais peinait à mettre en difficulté la défense du Losc, hormis sur un contre rondement mené mais mal conclu par Dirar, qui manquait totalement sa frappe (37e). Les Dogues, eux, tentaient de jouer à une touche de balle pour déstabiliser l'arrière-garde azuréenne, mais sans succès. - Berbatov trouve la faille - Dès la reprise, l'ASM se procurait une énorme occasion mais Moutinho, seul au point de penalty, envoyait sa frappe au-dessus sur un centre en retrait de Silva (47e). Le Losc réagissait et se montrait dangereux d'abord sur coup franc puis au terme d'une belle action collective mais Sidibé dévissait totalement sa frappe (54e) Comme à son habitude lors des derniers matches, Monaco faisait preuve de réalisme et finissait par ouvrir le score. Sur un coup franc consécutif à une faute de Balmont, Ferreira Carrasco déposait le ballon sur la tête de Berbatov, esseulé au premier poteau (0-1, 57). Les joueurs de Leonardo Jardim se montraient de plus en plus dangereux mais faisaient preuve de trop de déchets dans la dernière passe pour doubler la mise face à des Lillois impuissants. Sidibé pensait pourtant égaliser en prolongeant une tête de Basa qui allait au fond, mais il était signalé hors-jeu (79e). S'il avait laissé le ballon rentrer, le but aurait été validé, un dénouement cruel pour les Nordistes. Ces derniers poussaient dans les dernières minutes mais sans parvenir à trouver la faille et laissait Monaco remporter une nouvelle victoire.

