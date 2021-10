Paris (AFP). Froid: 36 départements en vigilance orange neige-verglas

Trente-six départements, allant du Nord à la Vendée et à la Dordogne, ont été placés en vigilance orange neige-verglas à partir de vendredi minuit, a indiqué Météo-France. Les départements concernés sont le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise, la Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Maine-et-Loire, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, ainsi que l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, le Cher, la Dordogne, l'Indre et la Haute-Vienne, les Ardennnes, l'Aube, la Marne et L'Yonne. Cet épisode devrait durer jusqu'à samedi 16H00, précise Météo-France dans son bulletin de vigilance. Les premières précipitations ont abordé les cotes de la Manche vers minuit, selon le bulletin publié à cette heure. Les observations de pluies verglaçantes sont nombreuses en cette fin de nuit de la Normandie aux frontières belges en passant par la région parisienne, a précisé Météo France dans son bulletin de 06h00. Les pluies verglaçantes, amenées par la perturbation qui a abordé le pays par l'Ouest, devraient durer "2 ou 3 heures", mais seront "suffisantes pour déposer une couche de glace très gênante pour la circulation routière", prévient Météo-France. La neige pourrait parfois se mêler ou précéder ces pluies verglaçantes. Des chutes de neige se produiront également à l'est de ces départements, mais pas dans des quantités justifiant le niveau de vigilance "orange". Progressivement, après cet épisode de verglas, la situation s'améliorera par l'Ouest avec la remontée des températures. Cet épisode hivernal n'est pas "exceptionnel pour les régions concernées", mais sera "suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", souligne Météo-France dans son bulletin. L'organisme conseille aux automobilistes de ne se déplacer que s'ils le doivent absolument et, dans ce cas, de "se renseigner sur les conditions de circulation", de "respecter les restrictions de circulation mises en place" et de "prévoir un équipement minimum" au cas où ils seraient bloqués plusieurs heures dans leur véhicule. Pour Paris et l'Ile-de-France, le préfet de police a pris un arrêté limitant la vitesse à 80 km/h et interdisant aux poids lourds et transports de matière dangereuses d?effectuer une manoeuvre de dépassement, sur les axes du plan neige ou verglas. Les mêmes restrictions s'appliquent dans 13 départements du Grand Ouest. Par ailleurs, en région parisienne, sur la RN 118, sont interdits de circulation les véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et les véhicules de transport de matières dangereuses, selon un autre arrêté, valable lui aussi de minuit à samedi midi. La vigilance orange est déclenchée par Météo-France quand des chutes de neige ou du verglas sont attendus "dans des proportions importantes" et que les "conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles", avec des risques accrus d'accident. De plus, il n'est pas impossible que des dégâts affectent les réseaux d'électricité et de téléphone, rappelle l'organisme.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire