La cuisine en habit de fête

Boules de pâte d'amandes



Pour trois pots à confiture de 375 g ou 30 confiseries.

Temps : 45 minutes



Ingrédients :

- 250 g d'amandes en poudre

- 200 g de sucre glace

- 2 blancs d'œufs

- 1/2 cuillerée à café d'extrait d'amande amère

- 1 cuillerée à café de vanille liquide

- sucre en poudre coloré (bleu, vert, rose, jaune...) ou noix de coco râpée

- 3 pots à confiture, papier cristal, 3 m de ruban



Avec une fourchette mélanger la poudre d'amandes et le sucre glace. Ajouter l'extrait d'amande et la vanille.

Fouetter 1 blanc d'œuf jusqu'à ce qu'il mousse. L'ajouter au mélange précédent et incorporer avec la fourchette. Travailler ensuite la pâte à la main pour la rendre homogène et lisse.

Prendre la valeur d'une petite noix de pâte d'amande et la rouler en boule dans les mains ; procéder ainsi avec le reste de pâte.

Fouetter légèrement le 2e blanc d'œuf ; y passer rapidement les boules de pâte d'amande avant de les rouler dans le sucre coloré ou la noix de coco.

Laisser sécher au moins 4 heures.







