Davos (Suisse) (AFP). Davos: appel de Hollande à lutter contre le terrorisme et agir pour le climat

Le président français François Hollande a appelé vendredi devant le Forum économique mondial de Davos à apporter une "réponse globale" et "partagée" par les Etats et "les plus grandes" entreprises face au terrorisme, quinze jours après les attentats sanglants de Paris. Il a par ailleurs appelé à "investir massivement dans l'économie verte" à onze mois de la conférence mondiale sur le climat que la France réunira à Paris en décembre. Face au terrorisme, "la réponse doit être globale, internationale, partagée entre les Etats qui sont en première ligne, les gouvernements, mais aussi les entreprises, notamment les plus grandes, qui ont aussi à intervenir", a-t-il déclaré devant 2.000 décideurs, appelant aussi "le système financier" à couper les sources de financement du terrorisme. Sur le sujet du climat, M. Hollande a déclaré que "des capitaux doivent s'investir massivement dans l'économie verte", soulignant que le fonds vert de l'ONU qui doit financer des actions contre le réchauffement climatique dans les pays émergents et pauvres n'a recueilli que 10 milliards de dollars (bien dollars) alors que "100 sont nécessaires" chaque année. "L'économie doit aussi être regardée comme un élément de sécurité", a-t-il fait valoir, renchérissant: "nos intérêts sont communs à condition que nous prenions nos responsabilités".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire