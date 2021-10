Moscou (AFP). Ukraine: Poutine accuse Kiev de lancer une opération militaire dans l'est

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi les autorités ukrainiennes d'avoir lancé une opération militaire d'envergure contre les rebelles prorusses et d'être responsables des dizaines de morts ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. "Les autorités de Kiev ont donné l'ordre officiel de lancer une opération militaire d'envergure pratiquement sur toute la ligne de contact" entre forces régulières ukrainiennes et rebelles prorusses, a affirmé M. Poutine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe. "Elles utilisent l'artillerie, des lance-roquettes et l'aviation sans distinction" entre les rebelles et les civils, y compris contre "des secteurs très peuplés", a accusé le président russe. "Et tout cela est accompagné de slogans de propagande sur leur aspiration à la paix, ainsi que de recherches des responsables", a-t-il indiqué. Mais "la responsabilité repose sur ceux qui donnent de tels ordres criminels", a souligné M. Poutine. Cette "opération" de Kiev s'est soldée par "des dizaines de morts et de blessés, non seulement des soldats des deux camps, mais aussi, et c'est encore plus tragique, des civils", a-t-il ajouté. Le président russe a par ailleurs indiqué avoir adressé une lettre il y a une semaine à son homologue ukrainien Petro Porochenko, lui proposant de retirer les armes lourdes à une distance suffisante pour empêcher les tirs sur les quartiers résidentiels. "Malheureusement, nous n'avons non seulement pas reçu de réponse distincte, mais nous avons vu des actions tout à fait contraires" à la proposition russe, a-t-il précisé. M. Poutine a répété que seules "les négociations de paix et des leviers politiques" pourront résoudre le conflit. "J'espère que, finalement, le bon sens l'emportera" à Kiev, a-t-il ajouté. Vladimir Poutine et les membres du Conseil de sécurité russe ont ensuite observé une minute de silence pour rendre hommage aux personnes tuées ces derniers jours en Ukraine. Jeudi, l'Est du pays a connu sa journée la plus meurtrière depuis la signature début septembre d'un accord de cessez-le-feu à Minsk entre les belligérants. Au moins 40 personnes, civils et militaires, ont péri en 24 heures dans l'Est, selon un comptage de l'AFP établi à partir des bilans officiels de l'armée ukrainienne et des autorités séparatistes.

