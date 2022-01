METEO : l'Orne en vigilance orange

Extrait du bulletin de vigilance orange de Meteo france.

Type de phénomène



Neige-Verglas

Début de phénomène prévu le Mercredi 22 Décembre 2010 à 18h00

Fin de phénomène prévu le Jeudi 23 Décembre 2010 à 05h00

Localisation



Début de suivi pour :

Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72)

Description



Qualification du phénomène :

Episode neigeux significatif, mais non exceptionnel pour les quantités de neige.

Situation actuelle et données observées :

Une zone pluvieuse venue d'Espagne atteint le Golfe de Gascogne et se dirige vers la France.

Evolution prévue :

La zone pluvieuse précitée atteindra le sud de la Loire en fin d'après-midi en donnant d'abord des pluies.

En soirée, elle atteindra l'ensemble des Pays de Loire, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et l'Orne. Avec la baisse des températures, la pluie laissera progressivement place à la neige, sauf sur la Vendée. Cette neige sera souvent lourde. On attend une couche de neige au sol de 5 à 10 cm.

En deuxième partie de nuit, les chutes de neige s'atténueront par le sud-ouest et deviendront faibles.