Paris (AFP). BCE: les taux d'emprunt en France, Espagne et Italie au plus bas

Les taux d'emprunts à 10 ans de la France, de l'Italie et de l'Espagne sont descendus à des plus bas historiques jeudi, plébiscités par les investisseurs après l'annonce du lancement d'un vaste programme de rachat d'actifs par la BCE. Vers 15H30 (14H30 GMT), le taux de la France a inscrit un record à la baisse à 0,601%. Mercredi il avait clôturé à 0,704% sur marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Le taux de l'Espagne a touché quant à lui 1,434% (contre 1,530%) et celui de l'Italie est descendu à 1,590% (contre 1,691%). De son côté, le taux de l'Allemagne se détendait fortement à 0,446% (contre 0,524%), se rapprochant de son plus bas historique. Comme prévu par les investisseurs, le président de la Banque centale européenne (BCE) Mario Draghi a annoncé un programme de rachat d'actifs très amples afin de lutter contre les risques de déflation. La BCE va racheter jusqu'à 60 milliards d'euros de dette publique et privée par mois entre mars 2015 et septembre 2016. Le marché obligataire de la zone euro sera le grand bénéficiaire de ces rachats qui devraient mécaniquement augmenter la demande pour ces titres et donc en faire baisser leur rendement. Les taux d'emprunt en zone euro battent record sur record ces dernières semaines, en raison des spéculations autour de la BCE. Après avoir connu de nombreuses turbulences pendant la crise de la dette, ces taux ont eu tendance à se détendre de manière très marquée depuis l'été 2012 quand Mario Draghi avait prévenu qu'il était prêt à tout pour sauver l'euro.

