André DESSOUDE : son 29ème Dakar

André Dessoude, l'homme qui a fait courir Johnny Halliday sur les pistes du Dakar en Afrique (et tellement d'autres).

André Dessoude, le mécano devenu chef d'entreprise.

André Dessoude, le pilote de rallye devenu grand patron du Team qui porte son nom.

Le saint-lois et bas-normand André Dessoude s'élancera le 1er janvier 2011 sur les pistes de son 29ème Dakar. Même si il regrette l'Afrique et l'aventure des débuts, le roc Dessoude est toujours anthousiaste et passionné.

Interview en compagnie d'un petit nouveau dans son team : le pilote coutançais David Deslandes pour qui c'est le 1er Dakar...