Melbourne (AFP). Open d'Australie: Serena prend son temps, Djokovic accélère

Serena Williams, lente au démarrage, et Stan Wawrinka ont un peu lutté pour se frayer un chemin vers le troisième tour de l'Open d'Australie, à l'inverse de Novak Djokovic, pressé d'en finir jeudi à Melbourne lors d'une chaude journée. Le mercure est encore monté, pour approcher les 35°C, et Djokovic a voulu s'épargner une trop longue bataille sous le cagnard contre le jeune espoir russe Andrey Kuznetsov, 88e mondial. Parti sur les chapeaux de roue, le N.1 mondial a bouclé la rencontre en trois sets 6-0, 6-1, 6-4 et 1h24 face à un adversaire qui a levé le poing, en signe de victoire, lorsqu'il a - enfin - marqué un jeu à 3-1 dans le deuxième set. Longtemps transparent, Kuznetsov a un peu mieux résisté dans la troisième manche mais c'était déjà trop tard. Cela a été moins simple pour Serena Williams contre la Russe Vera Zvonareva. Les deux joueuses ne s'étaient plus rencontrées en Grand Chelem depuis la finale de Wimbledon 2010 remportée par l'Américaine (6-3, 6-2) à une époque où Zvonareva, actuelle 203e mondiale, était au firmament de sa carrière (2e cette année-là). Serena, déjà N.1 à l'époque, n'a encore concédé que 5 jeux, mais dans un ordre bien différent (7-5, 6-0). D'abord mollassonne, avec deux balles de set à sauver dans la première manche, la cadette des soeurs Williams est ensuite passée en mode destructrice pour l'emporter. "J'étais un peu trop attentiste dans le premier set. Je me suis dit: +Tu n'as rien à perdre ici. Relâche-toi et prends du plaisir+", a affirmé la quintuple championne d'Australie, qui aura droit à un premier test au prochain tour. Elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, son bourreau au deuxième tour du dernier Roland-Garros. - Mannarino rate le coche - Pour Wawrinka, ce sera le Finlandais Jarkko Nieminen, contre lequel il avait perdu il y a quatre ans à Stockholm. Mais c'était une autre époque où "Stan the Man" n'avait pas encore été sacré à Melbourne ni atteint son plus haut niveau. Le tenant du titre a dû faire preuve d'habileté pour se frayer un chemin entre les bombes au service de l'artilleur roumain Marius Copil, auteur de 17 aces et "flashé" à 242 km/h. Sous le soleil de plomb et un court "très rapide", le Vaudois était soulagé de s'en être sorti en trois sets 7-6 (7/4), 7/6 (7/4), 6-3. Côté français, Gilles Simon a maîtrisé son match contre l'Espagnol Marcel Granollers, battu 7-6 (7/5), 6-2, 6-4. C'était plus laborieux pour Alizé Cornet qui a tout de même fêté son anniversaire (25 ans) par une victoire contre la Tchèque Denisa Allertova 6-4, 6-7 (2/7), 6-2. Adrian Mannarino a offert un beau cadeau à l'Espagnol Feliciano Lopez en abandonnant à 6-4, 6-4, 6-7 (3/7), 0-4, vaincu par la chaleur et des douleurs abdominales. Que de regrets pour le Francilien qui avait le match en mains dans le troisième set avant de dilapider son avance (4-0) et de gâcher une balle de match.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire