Paris (AFP). Routiers: les fédérations patronales absentes des négociations jeudi matin

Toutes les fédérations patronales de transport routier, ont annoncé mercredi dans des communiqués qu'elles ne participeraient pas à la séance de négociations prévue jeudi matin avec les syndicats, en l'absence d'élément nouveau. "Aucun élément nouveau ne permet aujourd'hui de reprendre la négociation dans les meilleures conditions et d'espérer la signature d'un accord. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas assister à la réunion convoquée pour demain jeudi 22 janvier 08H30", ont indiqué dans un premier temps dans un communiqué commun la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), TLF et l'Unostra. De son côté, la quatrième fédération présente pour ces négociations, l'OTRE, a annnoncé mercredi soir qu'elle aussi "décline la convocation de la commission mixte paritaire" de jeudi matin. L'OTRE explique que ses propres propositions de hausse formulées mardi n'ont pas été reprises par les autres fédérations et sont rejetées par les syndicats. L'OTRE précise qu'elle proposait 2% sur les coefficients de bas de grille et 1,3% sur les autres coefficients. Les négociations butent sur l'ampleur de l'augmentation salariale: les syndicats réclament 5%, le patronat ne veut pas aller au-delà de 2%. "Nous ne sommes pas en capacité de faire mieux: nos entreprises sont frappées de plein fouet par la crise économique et souffrent d'un grave déficit de compétitivité", expliquent, dans leur communiqué, la FNTR, TLF et l'Unostra. Les trois fédérations précisent que "lors de la dernière réunion paritaire (mardi, ndlr), nous avons présenté de nouvelles propositions, améliorées par rapport à la réunion de décembre dernier. Nous avons également élargi la négociation et proposé d'ouvrir des chantiers tant sur les évolutions de la protection sociale que sur la refonte des classifications ou encore sur la formation professionnelle. Ces propositions ont toutes été rejetées". Le ministère du Travail a, mercredi matin, reconvoqué syndicats et patronat pour une deuxième séance de négociations, jeudi matin à 08H30 à la Direction Générale du Travail.

