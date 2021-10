Melbourne (AFP). Open d'Australie: Sharapova et Nadal, les miraculés

Maria Sharapova et Rafael Nadal ont frisé l'humiliation au deuxième tour de l'Open d'Australie contre des joueurs classés au-delà du Top 100, mercredi à Melbourne où Federer a aussi eu du fil à retordre. Après deux premières journées relativement douces, le mercure a dépassé les 30°C créant des défaillances chez Sharapova. La superstar russe a dû sauver deux balles de match face à sa compatriote Alexandra Panova, 150e mondiale, avant de l'emporter 6-1, 4-6, 7-5 en milieu de journée. "Je ne voulais pas rester sur le court pendant 2 h 30 min mais ce sont des choses qui arrivent quand vous ne jouez par votre meilleur tennis", a affirmé la "Tsarine", simplement "heureuse" de s'en être sortie. Plus tard dans la soirée, c'est Nadal qui a souffert le martyre pour venir à bout de l'Américain Tim Smyczek, 112e mondial, en cinq sets 6-2, 3-6, 6-7 (2/7), 6-3, 7-5. Victime d'un coup de pompe et de crampes abdominales, le Majorquin n'a pu compter que sur son courage dans un match chaotique où il a cumulé les fautes directes (53) et perdu cinq fois son service. "C'était très difficile pour moi. Je me suis senti très fatigué après le premier set. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je me sentais déshydraté avec des crampes à plusieurs endroits du corps", a expliqué le N.3 mondial, tombé à genoux sur le court après la balle de match. L'Espagnol, qui a peu joué durant les sept derniers mois à cause d'une blessure au dos et d'une opération de l'appendicite, était arrivé en plein doute à Melbourne. Et la démonstration de force réalisé contre le Russe Mikhail Youzhny n'était que ponctuelle. Cela n'a pas été évident pour Federer non plus. Lent au démarrage et gêné par un doigt enflé, le Suisse a eu besoin d'un set pour prendre la mesure de l'Italien Simone Bolelli, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. - Murray facile - "Simone a vraiment bien joué dans la première manche. Mais c'est toujours bien d'avoir à se battre et de réussir de remporter assez nettement les trois sets suivants", a souligné le champion helvète, en quête d'un dix-huitième titre du Grand Chelem. A l'inverse de Federer, Andy Murray, s'est promené face à Marinko Matosevic, local de l'épreuve et surnommé "Mad Dog" (chien fou) mais balayé 6-1, 6-3, 6-2. Les statistiques parlaient pour l'Ecossais qui n'avait auparavant jamais perdu contre un Australien en neuf matches. Le soleil de plomb des Antipodes a aussi réussi à Tomas Berdych (N.7) qui a célébré par une victoire contre l'Autrichien Jürgen Melzer 7-6 (7/0), 6-2, 6-2, ses fiançailles avec le mannequin Ester Satorova. Pour Marcos Baghdatis, pas de fiançailles mais bientôt le neuvième anniversaire de sa finale perdue à Melbourne contre Federer. - Terminé pour Dodin - Tombé dans l'oubli depuis, le Chypriote a dû s'en souvenir pour écoeurer en quatre sets 6-1, 6-4, 4-6, 6-0 le talent belge David Goffin, bien mieux classé que lui (22e contre 78e). Goffin a déploré la température et les conditions rapides du terrain qui avantagent les gros serveurs. A l'image de Kevin Anderson: le Sud-Africain a réussi quatorze aces et n'a surtout pas eu à sauver la moindre balle de break contre le Lituanien Ricardas Berankis dominé 6-2, 6-2, 7-6 (7/3). Il affrontera au prochain tour Richard Gasquet qui s'est facilement débarrassé (6-2, 6-3, 7-5) de James Duckworth, jeune représentant des "Aussies". Pour Caroline Garcia, pas de casse, malgré trois balles de match gaspillées contre la Suissesse Stefanie Vögele finalement battue 6-3, 6-4. C'est fini en revanche pour la "cogneuse" Océane Dodin, vaincue malgré un beau combat livré en trois sets contre Karolina Pliskova, 20e (7-5, 5-7, 6-4). Kristina Mladenovic, Edouard Roger-Vasselin et Jérémy Chardy ont aussi dit adieu au troisième tour.

