Paris (AFP). Routiers: nouvelle négociation prévue jeudi matin, la grève continue

Une nouvelle séance de négociations est prévue jeudi matin entre le patronat et les syndicats du transport routier, a-t-on appris mercredi auprès de FO, qui maintient les barrages en place dans plusieurs villes. Le ministère du Travail "a décidé de reconvoquer un round de négociations demain (jeudi) matin à 8H30 avec l'ensemble des partenaires sociaux", à la Direction Générale du Travail, a indiqué à l'AFP Patrice Clos, secrétaire général de FO Transports. Contactée, la partie patronale a confirmé cette information, mais sans indiquer si elle se présenterait jeudi matin. Certes, "le délai est raisonnable" pour retourner à la table des négociations, "mais la décision n'est pas encore prise" sur une éventuelle participation de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), a dit son délégué général, Nicolas Paulissen. L'intersyndicale (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC), à l'origine d'une grève entamée dimanche soir, occupe une partie de la Direction Générale du Travail depuis mardi soir, réclamant la reprise des négociations. "Le plus tôt aurait été le mieux", a souligné Patrice Clos, tout de même satisfait par cette avancée. "Mais on ne lèvera pas les barrages pour autant", a-t-il ajouté. Mardi soir, l'intersyndicale avait brièvement suspendu le mouvement social, avant d'appeler à "l'amplifier", à la suite de l'échec des discussions, le patronat et la CFDT ayant quitté la table des négociations. La CFDT Transports, premier syndicat de la profession, était prête mercredi midi à grossir les rangs des grévistes en cas de statu quo. "Après avoir consulté ses instances, la CFDT exhorte les organisations patronales à revenir à la table des négociations dans les prochaines heures", est-il écrit dans un communiqué. "Faute d?être entendue", elle appellera l?ensemble de ses militants et des salariés "à entrer dans un conflit majeur", a-t-elle averti.

