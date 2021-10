Paris (AFP). Lutte contre le terrorisme: Valls annonce la création de 2.680 emplois supplémentaires

Le gouvernement français créera, au cours des trois prochaines années, 2.680 emplois supplémentaires consacrés à la lutte contre le terrorisme, a annoncé mercredi le Premier ministre, Manuel Valls. Au cours d'une conférence de presse, le chef du gouvernement a précisé que sur ce total, 1.400 emplois nouveaux seraient créés au ministère de l'Intérieur (dont 540 en 2015), 950 au ministère de la Justice, 250 au ministère de la Défense et 80 au ministère des Finances. "La première urgence, la première exigence, c'est de renforcer encore les moyens humains et techniques des services de renseignement", a déclaré Manuel Valls. Sur les 1.400 emplois de policiers nouveaux, 1.100 "seront directement affectés au sein des unités de renseignement chargées de lutter contre le terrorisme, dont 500 à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), 500 au sein des services centraux territoriaux du renseignement territorial (350 policiers et 150 gendarmes) et 100 à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris", a précisé M. Valls. Le plan de renforcement de "la lutte contre le terrorisme", qui comprend d'importants achats d'armes et de matériel, prévoit au total 425 millions d'euros de crédits supplémentaires au cours des trois prochaines années. Matignon a par ailleurs précisé à l'AFP qu'en incluant les frais de personnels, l'enveloppe atteindrait quelque 735 millions d'euros sur trois ans.

