Madrid (AFP). Le milliardaire chinois Wang Jianlin prend 20% de l'Atletico Madrid

Le milliardaire chinois Wang Jianlin a pris 20% du capital de l'Atletico Madrid, devenant ainsi le premier investisseur chinois à acquérir une part dans un grand club de football européen, a annoncé l'Atletico mercredi. "Dalian Wanda Group, de Wang Jianlin, est parvenu à un accord avec les actionnaires majoritaires du Club Atletico de Madrid Miguel Angel Gil Marin et Enrique Cerezo Torres pour participer au capital social du club", déclare l'Atletico dans un communiqué, en précisant que l'investissement représente 45 millions d'euros. L'entrepreneur, à la 42e place sur la liste Forbes des personnes les plus riches au monde, a annoncé l'accord à Pékin en compagnie d'Enrique Cerezo. Wang est propriétaire d'un groupe immobilier et du géant du cinéma Dalian Wanda. Wang, dont la fortune est estimée à 18 milliards de dollars, avait déjà déboursé 265 millions d'euros en 2014 pour racheter à la banque Santander Edificio Espana, un gratte-ciel emblématique du centre de Madrid. "Nous sommes enchantés de contribuer à la croissance de l'Atletico de Madrid avec sa solide base de fans et à une +marque+ à la forte croissance internationale", s'est félicité Wang Jianlin, selon le communiqué du club, qui de son côté souligne la "profonde connaissance" dont dispose déjà le groupe concernant le football chinois. Wang, un passionné de football, fut propriétaire du club de football Dalian en Chine entre 1994 et 2000 et l'avait hissé en tête des clubs du pays. Il cherchait récemment à se diversifier.

