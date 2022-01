Du verglas sur la région ce matin

Les températures sont dans l'ensemble négatives ce matin avec en plus du brouillard givrant signalé dans le pays Saint-Lois, le Coutançais et le bocage Virois. De nombreuses plaques de verglas sont présentes encore sur les chaussées et provoquent des difficultés de circulation.

Les zones tout particulièrement touchées sont:

Le pays Saint-Lois

Le Coutançais

La Lande de Lessay

Le Sud-Manche

Le Bocage Virois

Le Bessin

Soyons donc prudents si vous devez prendre le volant ce matin, il n'y a pas pour le moment d'interdiction de circulation pour les poids lourds ou autres véhicules.

La RN13 est en cours de salage tout comme l'A84 et la RN174.

Restez à l'écoute de l'infotrafic sur Tendance Ouest et sur http://www.tendanceouest.com mis à jour en temps réel.