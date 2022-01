METEO : message d'alerte dans le Calvados

Extraits du communiqué de la Préfecture du Calvados :

Message d'alerte météorologique pour le département du Calvados

pour la nuit prochaine et la journée de mardi 21 décembre



Phénomènes glissants



Vigilance jaune



Météo :

Après la relative accalmie de cet après-midi, les averses reprendront sur le Calvados en soirée et jusqu'en milieu de nuit. D'abord sous forme de pluie, elle prendront localement un caractère neigeux ou pluie et neige mêlées en raison du refroidissement nocturne. Cela donnera temporairement une fine pellicule blanche sur les chaussées.



En seconde partie de nuit, le temps se calmera plus franchement, le vent faiblira, les températures descendront jusqu'à zéro degré (voire moins sur les surfaces enneigées), entraînant le regel des surfaces humides. Des brumes se formeront, voire localement des brouillards, prenant un caractère givrant.



En seconde partie de nuit et jusqu'en matinée de demain, mardi, les chaussées seront glissantes, soit par regel des suraces humides, soit par brouillards locaux, pouvant occasionner des difficultés jusqu'à 10-11 heures.



Tendance pour mardi arpès-midi :

Remontée d'une perturbation pluvieuse par le sud de la région, qui pourrait encore donner de la neige dans la nuit de mardi à mercredi.

De plus, la fonte hivernale pourra entraîner quelques innondations.



La prudence est particulièrement recommandée sur les routes du département.



Recommandations et consignes de sécurité de la préfecture aux usagers de la route :



- la préfecture du Calvados vous recommande la plus grande vigilance et prudence sur

les routes du département,

- la préfecture conseille à l’ensemble des usagers de la route (poids lourds de plus de 7,5 t et véhicules légers) prévoyant de circuler dans le département de différer leur déplacement non urgent et de faire preuve de vigilance,

- pour ceux qui doivent se déplacer, il est impératif de prévoir les équipements adaptés et de penser à se munir le cas échéant de boisson et nourriture de route,

- en cas de chutes de neige, la vitesse doit être réduite et les distance de sécurité respectées,

- il est rappelé que le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule et que le dépassement et le changement de file est interdit à tout conducteur d’un véhicule de PTAC supérieur à 3,5 tonnes (article R414-17 du Code de la Route),

- il est important de respecter les restrictions de circulation et les déviations éventuellement mises en place,

– il est conseillé de se tenir régulièrement informé de l’évolution des conditions météorologiques et de circulation et de se mettre à l’écoute des stations

d’informations radiophoniques.