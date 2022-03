[Vidéo] Taylor Swift n'a qu'à bien se tenir !

Tout le monde a déjà chanté à tue-tête sur les hits dont nous sommes raide dingues. C'est ce qui est arrivé à cet homme, officier de police de métier à Dover (Capitale de l'état du Delaware aux Etats-Unis).

Alors que sa caméra embarquée a normalement pour mission d'assurer sa sécurité et vérifier qu'il effectue correctement son métier en filmant chacun de ses faits et gestes, il se lance dans un playback d'antologie sur le morceau "Shake it off" de Taylor Swift. Régalez-vous en cliquant sur la vidéo ci-dessous.

Il y a des chances que vous vous reconnaissiez !