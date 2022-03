Tokyo (AFP). Otages japonais de l'EI: le Japon ne pliera pas face au terrorisme

Le gouvernement japonais a affirmé mardi qu'il ne céderait pas face au terrorisme alors que le groupe Etat islamique (EI) menace dans une vidéo de tuer deux otages japonais qu'il prétend détenir. "La position de notre pays de combattre le terrorisme sans plier demeure inchangée", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, lors d'un point de presse faisant suite à la mise en ligne sur des sites jihadistes de cette vidéo qui est en cours d'authentification. "Nous sommes en train de vérifier cette vidéo qui contient des menaces de mort sur deux hommes présentés comme des ressortissants japonais", a précisé M. Suga. "Prendre des personnes en otage est impardonnable", a-t-il ajouté, affirmant que "le gouvernement est déterminé à faire tout son possible pour que les Japonais soient relâchés le plus vite possible" si ces faits sont confirmés. Le Premier ministre nippon Shinzo Abe, qui est actuellement en tournée au Moyen-Orient, va annuler une partie de ses engagements, a indiqué M. Suga, mais le sommet prévu avec le président palestinien Mahmoud Abbas aura bien lieu. "Le Premier ministre va demander une coopération sur cette affaire" lors de cette rencontre, a-t-il précisé. Un vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Yasuhide Nakayama, doit être dépêché en Jordanie pour donner les instructions requises sur place, a aussi annoncé le porte-parole du gouvernement nippon. C'est la première fois que le groupe Etat islamique, connu pour sa brutalité, annonce détenir des otages japonais, qu'il a identifiés comme Haruna Yukawa et Kenji Goto Jogo. Dans cette video, un homme habillé en uniforme jihadiste noir, tenant un couteau, parle en anglais devant une caméra en se tenant au milieu de deux otages habillés d'une tenue orange. Le groupe EI a déjà annoncé l'exécution de quatre otages occidentaux dont les journalistes américains James foley et Steven Sottloff.

