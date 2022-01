Entre Joseph le Charpentier sur Facebook et les rois mages sur Twitter, c’est tout le récit de Noël qui se trouve transposé au XXIe siècle en version 2.0.

Postée le 13 décembre dernier et vue plus de trois millions de fois (si l’on compte les versions anglophone et portugaise). Elle a été réalisée par une agence de marketing digital, Exentric, basée à Lisbonne, qui souhaitait faire comprendre aux marques le pouvoir des médias sociaux.



C'est en anglais, c'est rapide... mais on comprend !