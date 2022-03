Blocage routier : conseils aux... routiers

Compte tenu des difficultés de circulation suite au mouvement social établi sur le périphérique de Caen (N814 - Dpt 14),

il est conseillé aux Poids Lourds venant de :

- Rouen et allant vers l'ouest, d'emprunter l'A28 au niveau de Bourg-Achard en direction de Le Mans puis l'A81 en dierction de Rennes.

- Rennes et allant vers le Nord de La France, d'emprunter la N157 et l'A81 en direction de Le Mans et prendre l'A28 en direction de Rouen.

Le circulation sur le périphérique de Caen pourra être effectuée en cours de nuit par le Nord afin de récupérer l'A84.