Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: un hôpital touché par des tirs de roquettes dans le centre de Donetsk

Un hôpital a été touché lundi à la mi-journée par des tirs de roquettes dans le centre-ville de Donetsk, dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Ce bombardement a fait six blessés, à savoir un médecin et cinq patients, selon le ministère des Situations d'urgence de la "république" rebelle de Donetsk. Les vitres de l'hôpital ont été soufflées et l'impact des tirs était visible devant l'entrée de l'établissement, d'après les journalistes sur place. Ce bombardement, dans le quartier de Kalininski, a également touché une université située en face. "Des roquettes sont tombées sur la fenêtre. Par miracle, quinze minutes auparavant, les étudiants étaient sortis de la salle. Vous imaginez ce qu'il se serait passé s'ils avaient encore été à l'intérieur ?", a raconté Larissa Poliakova, une responsable du ministère séparatiste de l'Education présente dans l'université. "Il n'y a pas d'objectifs stratégiques, aucune installation militaire. Je ne comprends pas pourquoi ils tirent ici. Il n'y a que des universités, un hôpital, des magasins C'est bien loin de la guerre", a-t-elle ajouté. Ce bombardement intervient sur fond de net regain des violences dans l'est de l'Ukraine depuis une dizaine de jours. D'intenses combats ont notamment opposé de jeudi à dimanche soir l'armée ukrainienne aux séparatistes prorusses autour de l'aéroport de Donetsk. La nuit de dimanche à lundi et la matinée de lundi ont été marquées par une certaine accalmie.

