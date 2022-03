Paris (AFP). Charlie: les actes antimusulmans ont plus que doublé par rapport à janvier 2014

Cent seize actes antimusulmans ont été recensés en France depuis les attentats parisiens perpétrés du 7 au 9 janvier, soit 110% de plus que ceux comptabilisés pour l'ensemble du mois de janvier 2014, a annoncé lundi l'Observatoire national contre l'islamophobie. Ce décompte, communiqué sur la base des plaintes recensées par le ministère de l'Intérieur, se ventile en 28 actions contre des lieux de culte et 88 menaces, selon cette instance dépendant du Conseil français du culte musulman (CFCM). "Cette situation est inadmissible et nous demandons aux pouvoirs publics, au-delà des discours rassurants, de passer aux actes afin de mettre fin à ce fléau", écrit le président de l'observatoire, Abdallah Zekri, dans un communiqué. "Nous ne pouvons accepter que fleurissent sur les murs des mosquées des tags et slogans racistes inscrits par des nazillons en mal d'identité", ajoute-t-il. Le président de l'observatoire "dénonce ces actes de haine à l'égard des Français de confession musulmane qui, dans leur immense majorité, respectent les valeurs de la République et la laïcité". Contrairement "à ce que laissent croire certains individus qui, profitant de leur notoriété médiatique, font de leur haine des musulmans et de l'islam leur fonds de commerce", poursuit-il sans les nommer. Le chroniqueur de l'hebdomadaire Le Point Philippe Tesson a tenu récemment sur une radio des propos sur les musulmans qui ont provoqué une vive polémique. Le président François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls avaient eu la semaine dernière des mots d'apaisement, alors que de nombreux actes se multipliaient contre des mosquées ou des personnes de confession musulmane. "Dans ces moments-là, tout le monde a son importance et je veux assurer à l'ensemble de nos concitoyens, et notamment à nos compatriotes de confession ou de culture musulmane, qu'ils ont droit à la même protection, à la même protection de leurs lieux de culte", avait notamment déclaré Manuel Valls. Des soldats, parmi les 10.000 effectifs supplémentaires déployés la semaine dernière, ont été affectés à la surveillance des mosquées. L'islam est la deuxième religion de France, avec 3,5 à 5 millions de croyants et 2.300 à 3.000 lieux de culte.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire