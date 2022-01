Madonna prépare un nouvel album

Le dernier album de la Madonne date de 2008, "Hard Candy" s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde mais n'a pas connu le succès des critiques. Pour la première fois, celle qui devançait les modes essayait de la rattraper avec des colloborations avec Justin Timberlake et Timbaland.

Sa dernière tournée, la plus rentable de l'histoire de la pop a traversé les 5 continents sur près de 100 dates. La dernière représentation de ce concert se fit en septembre 2009. Depuis, peu de signes de la star sauf depuis peu où elle a annoncé l'élaboration d'un nouvel album qui sera selon elle, dansant: "C'est officiel ! J'ai besoin de bouger et de transpirer. J'ai besoin de faire de la nouvelle musique où je pourrais danser. Je suis à l'affût des idées les plus folles et des collaborations les plus invraisemblables."

Madonna ne devrait pas tarder à donner des informations sur son nouvel album à un moment où d'autres stars comme Rihanna, Katy Perry et surtout Lady Gaga cherchent à lui prendre le titre de "Reine de la pop".