SORTIR EN REGION: lundi 20 septembre

La neige a empêché de nombreux événements de se dérouler ce week-end; le match de Ligue 1 entre Lens et Caen ne s'est pas joué. Les Malherbistes joueront normalement mercredi soir au Stade Michel D'Ornano face à Rennes à 19h, un match à suivre après-demain sur Tendance Ouest.

L'US Avranches a aussi décalé sa rencontre face à Luçon, Cherbourg n'a pas joué sa rencontre face à Rennes B.

La soirée Twin initiallement prévue samedi a était également annulé à la Bazoge, prochaine soirée Twin le 29 janvier 2011

Pour cette première semaine de vacances scolaires, de nombreux rendez-vous pour les enfants, aux 4 coins de la région, à Caen, Cherbourg, St Lô, Bayeux, Avranches, Granville ou encore Vire.

Rendez-vous ciné-spectacle au Lux à 14h15 avec le film « L'apprenti Père Noël » à 14h15, au cinéma Lux, Avenue Ste Thérèse à Caen.



Tout à l'heure, Dany Boon vient présenter son nouveau film « Rien à Déclarer » à l'UGC Mondeville, avec les acteurs de cette comédie qui raconte l'ouverture des frontières européenne en 1993, l'occasion de retrouver en douanier belge Benoit Poelvoorde et en garde frontière français Dany Boon, avant-première à Mondeville à 18h et à 20h l'avant-première du film Les Emotifs anonymes, avec toujours Benoit Poelvoorde et Isabelle Carré.

Ce film est également proposé en avant-première ce soir au Mega CGR de Cherbourg à 20h et 22h15.