The Avener, un DJ qui relooke les chansons des autres

Avec "Fade Out Lines", sa révision "club" d'un blues de l'Australienne Pheobee Killder, The Avener a réalisé l'un des cartons de l'an dernier: le titre a été l'un des plus téléchargés de l'année et il affiche à ce jour plus de 10 millions de vues sur YouTube.

A la fois sensuel et dansant, ce tube a permis à Tristan Casara, DJ niçois de 27 ans, de trouver sa voie après des années derrière des platines en boîtes de nuit.

La recette n'est pas nouvelle. L'Israélien Asaf Avidan a accédé à la renommée internationale en 2012 quand le DJ allemand Wankelmut a remixé "One Day/Reckoning Song", titre paru quatre ans plus tôt.

La chanson "I Follow Rivers" de la Suédoise Lykke Li (entendue dans le film "La Vie d'Adèle") a également connu le succès grâce à un remix, oeuvre du DJ belge The Magician en 2011.

Même succès international l'été dernier pour le duo pop français Lilly Wood & the Prick quand un DJ allemand, Robin Schulz, s'est entiché de "Prayer in C", un titre de 2010 que le groupe ne jouait quasiment plus sur scène!

Dans son premier album ("The Wanderings"), The Avener exploite cette veine en taillant des costumes branchés à ses "coups de coeur", soit des chansons anciennes (Sixto Rodriguez, Andy Bey, John Lee Hooker) ou récentes, comme celle d'Adam Cohen, le fils de Leonard Cohen, parue en 2014.

"Il s'agit d'offrir une nouvelle jeunesse à des morceaux. Il y a beaucoup de morceaux que les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas marché mais qui, pour moi, devaient marcher", explique à l'AFP le DJ, croisé en décembre aux Trans Musicales de Rennes.

- préserver 'l'âme du morceau' -

Plutôt que du remix, The Avener qualifie sa démarche de "reworking": il ne modifie pas le mixage d'origine mais "triture" la chanson, en modifiant par exemple le tempo, et y ajoute des éléments pour l'adapter aux oreilles d'aujourd'hui.

"L'oreille change de génération en génération. Aujourd'hui, il y a des morceaux qui ne peuvent pas plaire à des jeunes car ils ne sont pas habitués à ce type de son. Je peux rajouter des fréquences basses qui n'existent pas, pour lui apporter une modernité", détaille-t-il.

"Il ne s'agit pas de détruire l'âme du morceau, mais de lui donner un peu d'efficacité, d'élégance, ce qui semble manquer pour mes oreilles de DJ qui aime faire danser les gens", explique celui qui s'est mis aux platines à 17 ans après une formation classique de piano.

Après une dizaine d'années à animer des soirées sur la Côte d'Azur, l'homme a également travaillé un temps à Paris comme "producteur fantôme", c'est-à-dire qu'il réalisait des instrumentaux pour des DJ connus, une pratique répandue mais "encore un peu taboue".

Concernant les droits des chansons, les revenus sont généralement répartis à moitié-moitié avec les auteurs du titre original, explique le DJ.

Obtenir le feu vert des auteurs, "c'est parfois compliqué", reconnaît-il, mais le succès de "Fade Out Lines" et le fait d'avoir désormais rejoint une major (Universal) facilite évidemment les choses.

Ces "reworks" ne sont qu'une première étape pour ce DJ qui espère pouvoir proposer de plus en plus de compositions personnelles, comme c'est le cas pour deux des douze titres de ce premier album.