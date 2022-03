Boulogne-Billancourt (AFP). Renault: hausse des ventes mondiales en 2014 grâce à Dacia et l'Europe

Le groupe automobile français Renault a annoncé lundi avoir enregistré une hausse de ses ventes mondiales de 3,2% en 2014, tirées par le dynamisme de sa marque Dacia et la santé retrouvée du marché européen. Renault a écoulé 2,71 millions de véhicules particuliers et utilitaires l'année dernière, dont plus de la moitié (1,46 million) en Europe où ses ventes ont augmenté de 12,5%, tandis que dans le reste du monde, les volumes ont chuté de 5,9%, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

