Le point circulation dimanche 19 décembre ce soir

18h30 : Les conditions de circulation restent assez délicates. Sur la RN 13 par exemple entre Carentan et Cherbourg, de nouvelles chutes de neige ne facilitent pas le trafic. Important bouchon il y a une heure au niveau des sorties Delasse et St-Joseph, de nombreux véhicules sont bloqués par les intempéries.



Ce soir la préfecture de la Manche interdit la circulation des véhicules de plus de 7.5t Sur la RN13, dans les deux sens entre Bayeux (14) et Cherbourg (50). Sur l'autoroute A84 également dans les deux sens entre Caen (14) et Rennes (35). Sur la RN174 enfin dans les deux sens, sur l'Axe GUILBERVILLE – SAINT LÔ et axe SAINT-LÔ- CARENTAN.



Dans un communiqué, la préfecture autorisait de manière exceptionnelle le transport de marchandises jusqu'à minuit. Cette autorisation est désormais annulée.



Dans le Calvados, les plus de 7,5t ont la possibilité ce soir de circuler dans tout le département. Une décision qui est valable jusqu'à 21h uniquement et ne concerne ni l'a84 ni la N13 entre Carentan et Bayeux.



L'accès à l'A84 est normal sur tous les échangeurs, sauf sur les trois échangeurs 37 38 et 39 à proximité de Villedieu les poeles et Pont farcy. Vous circulez sur une voie sur l'ensemble du trajet entre Avranches et Caen.





10h30 : On compte dans la capitale régionale 8 centimètres de neige, les rues du centre-ville ne sont pas dégagées et la neige recouvre complètement la chaussée. Autour de la ville les axes sont très encombrés aussi, le péripherique de caen et la RN13 en direction de bayeux n'est pas dégagée.



La préfecture du département comptait ce matin plusieurs sorties de route comme à Falaise, au Molay-Littry et sur la RN13 justement. Un poids-lourd était aussi en portefeuille entre Livarot et Lisieux, il écopera d'une amende alors qu'il n'aurait pas du être sur la route. Les poids-lourds ont en effet interdiction de circuler dans le déoartement sauf dans le sens Caen-Paris sur l'A13. Un arbre est aussi tombé sur une ligne haute tension près de Pont l'Evêque, une équipe est sur palce.



Dans la Manche, on mesure à St Lô six à sept centimètres. Avranches : 10cm. Mortain : routes enneigées environ 15 cm

Beaucoup moins a Cherbourg et Granville où on note tout de même 2 cms.



La préfecture note dans la Manche une circulation délicate sur l'A84 et les nationales 174 175 et 176, et sur les axes secondaires.

Pas de poids lourds sur tout le réseau national et départemental de la manche.



Pour tous les véhicules, l'accès à l'A84 par les échangeurs 37 38 et 39 de Villedieu les Poeles à Pont farcy et Tessy-sur-Vire sont fermés à tous véhicules.



Par ailleurs, les deux préfectures recommandent à tous de différer si possible son départ de quelques heures en attendant un redoux.





8h : Attention sur les routes ce matin une fois encore, les températures sont négatives dans la plus grande partie de la Basse-Normandie. Le réseau secondaire des routes, et les petites rues en ville sont très glissantes ce matin. Les routes enneigées hier et les zones humides sont bien sûr particulièrement dangereuses.



Les prévisions météorologiques prévoient d'ailleurs de nouvelles chutes de neige dès ce matin dans nos deux départements, pouvant atteindre une couche de 10 centimètres supplémentaires. La neige qui devrait toucher en particulier le sud de Caen, le pays d'Auge et le Bocage. L'alerte orange de Meteo France est maintenue.



De nombreuses restrictions de circulation sont toujours imposées aux poids lourds ce matin. Dans la Manche ils ont notamment interdiction de circuler sur tout le réseau national et départemental. Par ailleurs, la préfecture recommande à tous de différer si possible son départ de quelques heures en attendant un redoux. Dans le Calvados les poids lourds ont pu rouler hier soir sur certains tronçons. Mais ce matin ils ont interdiction de circuler partout dans le département, sauf dans le sens Caen-Paris sur l'A13. Une situation qui évolue rapidement.



Les bus verts du calvados ne circuleront pas aujourd'hui. D'autres éléments sur les transports publics devraient nous parvenir dans la matinée.



