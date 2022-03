Hockey: Le RHE76 prend la tête du championnat !

Ca y est ! Ils l’ont fait ! Qui aurait cru après un début de saison comme celui des Rouennais qui ont tutoyé le fond du classement (12e), qu’ils occuperaient aujourd’hui la première place au classement à cinq journées du terme de la saison régulière ? Surement pas l’ex leader Grenoblois qui se rendait sur l’Ile Lacroix pour l’affiche de cette 21e journée.

Et comme depuis quelques matchs, ce sont les jaunes et noirs qui ouvrent le score par l’intermédiaire de Loic Lamperier qui récupère le deuxième rebond après un premier lancer à la bleue d’Antonin Manavian et une tentative de reprise de François-Pierre Guenette (1-0).

Mais dans ce match à l’intensité d’un match de Play-off, ce sont les Grenoblois qui parviennent à égaliser quatre minutes plus tard sur un avantage numérique par le meilleur pointeur des bruleurs de loups Félix Petit.

Les deux équipes se rendent coup pour coup et c’est l’ancien Grenoblois, Francis Charland qui se charge de reprendre l’avantage peu avant la fin du premier tiers sur un bon lancer en supériorité numérique (2-1).

Dans le deuxième tiers temps, le match continue sur un rythme effréné et le gardien Rouennais Nicola Riopel, encore une fois exemplaire, ajoute sa pierre à l’édifice en arrêtant les tirs des visiteurs.

A la fin du match, les Isérois tentent de sortir leur gardien pour provoquer le surnombre, mais Danny Groulx, le défenseur Canadien arrivé en cours de saison en profite pour inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs dans une cage déserte.

C’est donc grâce à cette victoire que les joueurs d’Ari Salo prennent la tête de la Ligue Magnus avec un point d’avance sur leur adversaire du soir même si Grenoble à un match de plus à jouer et si Angers aujourd’hui quatrième avec deux matchs de retard pourrait également ravir la première place des dragons.