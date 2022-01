Le point circulation samedi 18 décembre soir

18h : Ce soir encore de nombreuses restrictions de circulation sont imposées aux poids lourds. Ils ont interdiction de circuler sur une grande partie de l'A84 dans la Manche et le Calvados dans les deux sens. Même chose sur la N13, sauf entre Cherbourg et Carentan. Au nord de l'A84 les poids lourds ont de nouveau la possibilité de rouler mais doivent éviter les dépassements et ne doivent pas rouler à plus de 70 km/h.



Et dans le Calvados ils ont été autorisés à rouler jusqu'à 20h sur certains tronçons comme l'A88 la RN 13 entre Caen et Bayeux la RN 158 reliant Caen et Falaise, sur le périphérique de Caen et les départementales 515 et 577.



L'accès à l'A84 par les échangeurs n°37, 38 et 39 est lui interdit à la circulation de tous les véhicules.



A Caen, le réseau urbain est revenu lentement vers son fonctionnement ce soir, le tram circule tout comme les 4 lianes de bus. Les bus verts du calvados annoncent déjà l'annulation des liaisons pour demain.







12h : A Caen il neige de manière continue depuis 9h mais la couche de neige ne dépasse pas 3 à 4 centimètres. Sur le Bessin parfois 5cm, dans la Manche entre 5 et 10 cm . Une situation qui pourrait se dégrader encore cet apres midi, malgré les températures qui remontent progressivement.

Quelques timides éclaircies doivent revenir par la Baie du Mont St Michel, les averses de neige doivent se calmer après 18h, mais demain c'est le retour de la neige.



L'A84 est toujours interdite aux poids-lourds de plus de 7 tonnes 5 dans les deux sens, de même que la nationale 13 où la circulation est très perturbée. De manière plus générale la préfecture de la Manche a interdit la circulation de tous poids lourds sur l'ensemble du département. Une mesure qui ne devrait durer que quelques heures selon la préfecture.









9h : Le Conseil général de la manche a décidé de suspendre toutes les lignes de transport Manéo. Du coté du Calvados, les Bus verts et les réseaux urbains de Bayeux, Honfleur et Lisieux indiquent que des perturbations sont à craindre sur ces différentes lignes. Le réseau Twisto de l'agglomération caennaise souligne quant à lui des retards importants et quelques secteurs non desservis.



Sachez aussi que L'A84 est toujours interdite aux poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans les deux sens ce matin. La préfecture manchoise a par ailleurs annoncé que la nationale 13 est également fermée aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes.