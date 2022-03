Basket: Le SPO Rouen face à Dijon

En effet, après trois semaines sans compétition, les Rouennais reprennent la saison face à une équipe Dijonnaise qui occupe aujourd’hui la 4e place au classement et avec un effectif amoindri. Si le coach Christophe Denis pourra compter sur le retour d’Abdoulaye M’Baye, il devra toujours se passer de Joe Trapani et de Kevin Hamilton déjà blessé en fin d’année et rajouter le capitaine Alain Koffi et Daequan Cook.

Une rencontre qui s’annonce donc délicate mais les Normands ont déjà su prouver qu’ils avaient de la ressource cette saison pour s’imposer face à n’importe quelle équipe. De plus une victoire pourrait les faire réintégrer le Top 8 (aujourd’hui 9e) et se qualifier pour la Leaders Cup, épreuve qui se dispute à Disney et qui regroupe les huit meilleurs équipes à l’issue de la phase aller du championnat.