Washington (AFP). 2014, année la plus chaude sur le globe depuis le début des relevés de températures

L'année 2014 a été la plus chaude sur le globe depuis le début des relevés de températures en 1880, a annoncé vendredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Décembre a également enregistré une température moyenne à la surface des terres et des océans sans précédent pendant ces 134 ans pour cette période de l'année, a également indiqué la NOAA. Celle-ci a précisé que des mesures effectuées indépendamment par la Nasa arrivent aux mêmes conclusions.

