Genève (AFP). Franc suisse: l'onde de choc se poursuit

L'onde de choc provoquée par la décision surprise de laisser s'apprécier le franc suisse, une devise très convoitée au plan international, frappe de plein fouet l'économie helvétique et continuait vendredi à secouer les marchés financiers. La Bourse suisse a poursuivi son plongeon dès l'ouverture, perdant jusqu'à -5,78%, après avoir dévissé de -8,7% jeudi, un record de chute depuis 1988. En outre, pour la première fois, le taux d'emprunt à 10 ans de la Suisse sur le marché obligataire secondaire est devenu négatif, avec un taux de -0,031%, contre +0,076% la veille à la clôture. Concrètement, cela signifie que celui veut prêter de l'argent à la Suisse doit payer pour le faire. Ces taux négatifs devraient donc en principe décourager les investisseurs de placer en franc suisse et les inciter à se tourner vers d'autres monnaies comme l'euro. Jeudi, le franc suisse a gagné environ 20% par rapport aux autres devises et s'échange désormais autour d'un euro. L'ensemble des milieux économiques en Suisse ont fait part de leurs inquiétudes après l'abandon d'une politique monétaire qui les mettait depuis plus de trois ans à l'abri d'une hausse du franc suisse au-delà du plafond d'1,20 pour un euro. Dans un communiqué, le patronat helvétique, regroupé dans l'association Economiesuisse, indique que cette décision "a pris de court les marchés et les entreprises". "Aux yeux de l'économie, cette mesure est incompréhensible à l'heure actuelle", ajoute-t-il. Economiesuisse prévoit dès à présent que des sociétés exportatrices et que le secteur du tourisme seront obligés de "réduire la voilure". L'industrie du textile a également fait part de sa préoccupation, car elle exporte 75% de sa production vers l'UE. Employant plus de 12.500 personnes, elle s'attend à des fermetures d'entreprises, et par conséquent à des pertes d'emplois. - Remous sur les marchés des devises - La mesure continue aussi à susciter des remous sur les marchés des devises. Aux Etats-Unis, le grand courtier en ligne FXCM a annoncé ne plus pouvoir respecter les règles prudentielles parce que ses clients ruinés lui doivent 225 millions de dollars, tandis qu'en Grande-Bretagne, la maison de courtage Alpari UK s'est déclarée en cessation de paiement. Secteur emblématique, les montres suisses voient leur prix bondir de 15% à 20% pour leurs clients étrangers, alors même que le Salon international de la Haute Horlogerie, qui accueille des milliers de revendeurs étrangers, va ouvrir ses portes lundi prochain à Genève. La plupart des commandes passées auprès des très grandes marques horlogères le sont à l'occasion de ce salon. Vendredi, le patron d'une petite marque horlogère, H. Moser & Cie, installée dans le nord de la Suisse, à Neuhausen am Rheinfall, près de la frontière allemande, a publié une lettre ouverte adressée au président de la BNS. "Les premiers détaillants" qui commercialisent les montres de cette marque, vendues à 95% à l'étranger, ont "annulé leur commandes à la suite de votre annonce", y écrit cet entrepreneur, Edouard Meylan, avertissant qu'il est tenté de délocaliser son entreprise en Allemagne, toute proche. Vendredi matin, la grande banque suisse UBS a été la première à sabrer ses prévisions de croissance pour la Suisse en 2015, en raison de cette nouvelle donne financière : elle table désormais sur une progression de 0,5% du PIB en 2015, au lieu de 1,8% précédemment, et d'1,1% en 2016, au lieu d'1,7%.

