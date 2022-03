Sortir dans le Calvados : mardi 20 janvier

A Caen, à partir de demain et jusqu'au 27 janvier, le Café des images vous propose de voir ou de revoir 7 films parmi les 15 meilleurs films de l’année écoulée. Retrouvez le programme complet sur www.cafedesimages.fr

End of the weak est un tremplin hip-hop mondial qui se tient jeudi au Cargö. Le vainqueur de cette session caennaise sera qualifié pour la finale régionale Ouest. Qualité d'écriture, identité artistique, charisme, débit et capacité à faire réagir les foules sont autant de critères qu'un jury de professionnels se chargera d'évaluer au travers de 5 épreuves. Rendez-vous ce jeudi au Cargö à partir de 20h30.

Le Tendance Live au parc Anova d'Alençon c'est dans moins d'une semaine. De nombreux artistes se succéderont sur la scène et notamment Mission Control le groupe de David Hallyday. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com et gagnez vos places pour y assister sur Tendance Ouest à tout moment de la journée.