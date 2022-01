Nord Cotentin : le tri simplifié pour plus de 70 000 habitants

Le syndicat mixte Cotentin Traitement va simplifié le tri des déchets sur 8 communautés de communes (La Hague, Douve et Divette, Les Pieux, Côte des Isles, Vallée de l’Ouve, Sainte-Mère-Eglise, Val de Saire, canton de Saint-Pierre-Eglise) du Nord Cotentin. Concrètement, les emballages et les papiers iront désormais dans le même point de tri.

Une mini-révolution qui concerne plus de 70 000 habitants et qui va permettre de collecter encore plus et donc de valoriser davantage les déchets. La mesure passera en vigueur le 1er janvier. Plus d'infos par téléphone au 02 33 40 27 61 ou sur le site internet http://www.cotentin-traitement.org/

Bonus AUDIO / Les explications d'Édouard Mabire, le président du syndicat mixte Cotentin Mixte.