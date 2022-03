Sortir dans l'Orne : lundi 19 janvier

A partir de mercredi et jusqu'au 1er février, c'est la 10ème édition du festival du conte à Argentan. Au programme une programmation riche et variée. Le programme complet du festival est à retrouver sur www.loisirs-argentan-exr.org

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, des collectes sont organisées, mercredi à Bagnoles-de-l'Orne et vendredi à Flers. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net

Rendez-vous ce samedi pour le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Assistez à 4h de concert et venez applaudir Louane, Nicom, Julie Zenatti, Arno Santamaria, Vianney, Julian Perretta et bien d'autres. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com et pour y assister gagnez vos places à tout moment sur Tendance Ouest.