Cyber-attaques : la Préfecture du Calvados prend le dossier en main

Dans un communiqué publié ce jour, vendredi 16 janvier, la Préfecture révèle que "une vague de cyber-attaques de type « défacement » a touché de nombreux sites Internet ayant un nom de domaine en ".fr", dont certains appartenant à des entreprises. Commises de manière aléatoire, ces attaques appelées «défacement ou défaçage» ont déjà touché plusieurs centaines des sites et devraient s’amplifier dès aujourd’hui".

Le « défacement ou défaçage » est caractérisé par le remplaçant de la page d'accueil originale par une autre (souvent, le fond devient alors noir et la présence d'images ou de revendications permet d'identifier la cyber-attaque).

La conduite à tenir

La Préfecture du Calvados conseille donc de "mettre rapidement à jour votre site Internet ou demander à votre prestataire de services d'effectuer ces opérations dans les plus brefs délais :

- Appliquer les correctifs de sécurité et configurer correctement les applications ;

- Contrôler l'intégrité et mettre en place des journaux d’événements (serveurs, pare-feu etc.) ;

- Effectuer des sauvegardes complètes régulièrement et des bases de données quotidiennement. Dans la mesure du possible, installer un plugin automatisant cette opération.

Si vous avez un utilisateur nommé « admin » (souvent l'administrateur par défaut du site), les pirates tenteront d'entrer dans l'interface par ce biais. Créer un nouveau compte utilisateur en choisissant un nom différent auquel vous adjoindrez un mot de passe fort (minimum 14 caractères, mélange de caractères alphanumériques, lettres majuscules et minuscules et symboles)."



En cas de problème avéré :

Déposer rapidement plainte en se rendant au commissariat de police ou à la gendarmerie le plus proche.