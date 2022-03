Les élections départementales dans 7 semaines

Les élections cantonales sont devenues départementales avec le redécoupage des actuels 40 cantons ornais en seulement 21 nouveaux cantons. Les conseillers généraux deviennent conseillers départementaux et seront 2 pour chaque canton : un binôme composé obligatoirement d'un homme et d'une femme, complété de 2 suppléants là aussi homme et femme.