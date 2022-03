Douai (AFP). Dix-huit ans de réclusion pour le prêtre jugé à Douai pour agressions pédophiles

Le prêtre Philippe Detré a été condamné jeudi à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord, à Douai, qui le jugeait pour des viols et agressions sexuelles sur une dizaine de mineurs depuis les années 80. Cette condamnation est assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, sans laquelle M. Detré aurait pu faire valoir ses 70 ans pour demander immédiatement la liberté conditionnelle. Les agressions, avouées dans leur très grande majorité par l'accusé au cours du procès, ont eu lieu sur des enfants déstructurés, voire orphelins, déficients mentaux pour certains, entre les années 1970 et 2011 aux presbytères de communes du Nord telles La Madeleine, Dunkerque et Loos, mais une grande partie des faits est prescrite. En plus de sa peine de réclusion, M. Detré écope d'une obligation de soins et, en cas de sortie de prison, fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Les jurés ont ainsi choisi d'infliger la peine maximale requise par l'avocat général, Luc Fons, qui avait jeudi matin demandé de 15 à 18 ans de réclusion criminelle. Selon un avocat des parties civiles qui a souhaité rester anonyme, il s'agit d'une "peine d'éradication, M. Detré ne pourra pas sortir de prison avant ses 80 ans au moins" (en cas de remise de peine). "C'est une décision qui m'apparait justifiée, au regard du nombre de victimes et des inquiétudes qui ont plané à l'audience sur le risque de récidive", a déclaré Jean-Philippe Broyart, avocat de l'association Enfance et partage, l'une des parties civiles, à l'issue du procès. "On ne se réjouit jamais qu'un homme de cet âge soit condamné à une peine comme celle qui a été prononcée, mais Philippe Detré accepte cette sanction et n'interjettera pas appel", a réagi Abderrahmane Hammouche, l'un des deux avocats du prêtre. "Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour réfléchir sur les déviances qui se sont manifestées pendant 40 ans de sa vie", a-t-il ajouté. Les parties civiles ont obtenu des dommages et intérêts allant d'un euro symbolique (pour Enfance et partage) à quelque 25.000 euros.

